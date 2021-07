Algumas das vagas disponíveis para essa terça-feira (20), muitas vagas disponíveis servente de obras, armador, montador de andaime e muito mais.

Horário de funcionamento do Sine de Canaã dos Carajás, que já voltou com o atendimento presencial das 8h às 14h, na Avenida JK, 104. Para maiores informações, ligue (94) 99123-5373 ou contacte via e-mail em [email protected]