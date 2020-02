Suspeito de executar Sargento é morto em troca de tiros com a PM

A Polícia Militar localizou na manhã desta quinta-feira (27), o principal suspeito de executar o Sargento PM Nogueira na quarta-feira (26). As buscas foram realizadas na área do Parque Jair, mas o suspeito foi achado na ponte do Miritiua em São José de Ribamar.

A operação foi realizada pelo Grupo de Serviço Avançado (GSA) e da Diretoria de Inteligência e Assuntos Estratégicos (DIAE) da Polícia Militar. Este é o segundo suspeito encontrado desde a tarde desta quarta-feira (26), quando o Sargento foi assassinado.

De acordo informações preliminares, o suspeito abriu fogo ao perceber a presença da polícia, que revidou e acabou atingindo o principal suspeito do assassinato. Ele foi socorrido mas veio a óbito na UPA do Araçagy, em São José de Ribamar.

Entenda o caso

Um sargento da Polícia Militar do Maranhão (PM-MA), identificado como Washington Ferreira Nogueira, foi assassinado com um tiro na cabeça no momento em que saía de casa para o trabalho, na manhã desta quarta-feira (26). O crime aconteceu na região do Miritiua, em São José de Ribamar.

