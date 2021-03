Suspensão temporária do Trem de Passageiros nesta sexta-feira (05) e sábado (06)

A circulação do Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Carajás (EFC) está suspensa nesta sexta-feira (05) e sábado (06). Devido às fortes chuvas, houve um deslizamento de terra próximo à via, no quilômetro 408, na altura do município de Bom Jesus das Selvas, no Maranhão. Por precaução e segurança, a circulação de trens no local foi suspensa até que a manutenção seja realizada. Não há feridos ou danos ambientais.

Os passageiros que adquiram passagem para hoje e amanhã, devem entrar em contato com o Alô Ferrovias (0800 285 7000) para mais informações sobre procedimentos de reembolso e/ou remarcação de passagens.vale.com