TCM-PA mantém condenação de Josineto Feitosa, ex-presidente da Câmara de Parauapebas/PA

Contas continuam reprovadas

O Plenário do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA), no último dia 26 de maio, manteve a condenação do ex-presidente da Câmara Municipal de Parauapebas, Josineto Feitosa de Oliveira, embora tenha apreciado o recurso do ex-vereador, a Corte manteve a irregularidade das contas e as multas aplicadas.

O julgamento é referente ao exercício de 2014, Josineto Feitosa foi condenado no dia 16/09/2020 por despesas realizadas sem comprovação de prévio procedimento licitatório de R$ 2.161.641,62 e com a decisão atual esse valor caiu para R$ 1.981.641,62.

fonte:soldocarajas.blogspot.com