Tenente da Polícia Militar do Piauí é demitida da PM por furtar cartão de major

O governador Wellington Dias demitiu a tenente Ledynay dos Santos Costa dos quadros de oficiais da Polícia Militar do Piauí após decisão do Tribunal de Justiça do Estado que a declarou indigna para o oficialato e a perda do posto e da sua graduação. A decisão foi dada no dia 22 de fevereiro deste ano.

Entenda o caso: Em novembro de 2011 uma tenente foi expulsa da Polícia Militar do Piauí acusada de furtar o cartão de crédito de outra policial e efetuar compras no comércio local. A segunda tenente Ledynay dos Santos Costa foi denunciada no início de 2011 pelo suposto furto do cartão de crédito da major Elza Rodrigues Ferreira, que denunciou o caso para a corregedoria da Polícia Militar.

A investigação reuniu três laudos periciais referentes à assinatura da acusada, filmagens obtidas pelas câmeras de segurança dos corredores do Teresina Shopping e de um posto de combustíveis e ainda a apreensão de material na cada da tenende Ledynay, produtos que teriam sido comprados com o cartão da major Elza.

A defesa apresentou uma certidão de elogios da tenente e ainda tentou alegar prejuízo processual por não ter sido realizada diligência nas administradoras de cartão de crédito para atestar que ela possui cartões. No entanto, tal recurso foi considerado pela corregedoria uma tentativa de protelar o processo administrativo. A decisão considerou que o ato afeta a dignidade da função Policial Militar.

Em janeiro de 2012 o então governador Wilson Martins tornou sem efeito o julgamento e decreto que expulsou a tenente Ledynay depois que foi reconhecida a competência do Tribunal de Justiça para declarar a perda da patente e posto de oficial. Depois de 9 anos, durante sessão no dia 14 de julho de 2020, o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça, por unanimidade, declarar Ledynay dos Santos Costa indigna para o oficialato, decretando a perda do posto e da sua graduação. O relator foi o desembargador Haroldo Oliveira Rehem.

Condenada: A tenente Ledynay dos Santos Costa foi condenada em 23 de julho de 2012 a três anos de reclusão, sem direito a sursis, pelo Conselho Permanente da Justiça Militar por ter furtado um cartão de crédito da Major PM Elza Rodrigues Ferreira e utilizá-lo indevidamente em vários estabelecimentos (Lojas Noroeste – Teresina Shopping, Armazém Paraíba, Farmácia Big Bem, Loja Finesse – Teresina Shopping, Loja Katleya – Teresina Shopping, Loja Tropical Bolsas, Posto Texas).

