Vale doa respiradores e oxigênio ao Pará

A Vale está realizando novas doações ao Governo do Estado e municípios do Pará para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Trinta respiradores foram entregues aos hospitais da rede pública de Canaã dos Carajás, Ourilândia do Norte, Parauapebas e Marabá. A empresa também está destinando 36 mil m3 de oxigênio aos municípios de Salinópolis, Conceição do Araguaia e Cametá, conforme definido pela Secretaria Estadual de Saúde.

O diretor do Hospital Municipal de Marabá, Dr. Luiz Sergio Matos, falou sobre a importância desses equipamentos para a recuperação dos pacientes. “Para nós, é uma satisfação muito grande, porque nós profissionais de saúde, de forma humana, temos todas as condições de fazer um bom atendimento à população de Marabá, mas quando temos a tecnologia a nosso favor, isso faz com quem aumente a nossa capacidade de assistência ao doente. Essa que é a importância desses respiradores doados pela Vale, da gente ter mais capacidade de salvar mais vidas”, diz o médico, que desde o início da pandemia está na linha de frente.

Em janeiro, a empresa também firmou convênio, por 90 dias, com o Instituto Acqua para contratação de profissionais de saúde para atuar na ala do Hospital Geral de Parauapebas. A unidade foi reformada, também com o apoio da Vale, exclusivamente para o tratamento de pacientes com Covid-19.

Desde o início da pandemia, em março do ano passado, a Vale vem oferecendo ajuda humanitária para o combate à Covid-19. Entre as ações destinadas aos Pará, a empresa doou máscaras, 5,4 milhões de EPIs e mais de 139 mil testes rápidos. Também, em Parauapebas, foi assegurado o suporte financeiro para aplicação de 100 mil testes padrão de identificação do coronavírus (Testes PCR) de forma gratuita no município.

Foram entregues ainda mais de 5 mil equipamentos e mobiliários para hospitais de oito municípios (Parauapebas, Tucumã, Ourilândia do Norte, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Água Azul do Norte, Bom Jesus do Tocantins e São Félix do Xingu) e ao Governo Estadual. Entre os equipamentos, respiradores, monitores multiparâmetros, aparelhos de pressão, bombas de infusão, carrinhos de emergência, oxímetros de pulso, entre outros.

