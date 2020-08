Terceira recarga do Cartão Merenda em Casa estará liberada a partir de amanhã, 1º de agosto

Mais de 47 mil alunos das 68 escolas urbanas e rurais, da rede municipal de ensino de Parauapebas, serão beneficiados com a terceira recarga do Cartão Merenda em Casa. O benefício no valor de R$ 50 será pago a partir de amanhã, dia 1º de agosto.

Criado em maio, com o principal objetivo de reforçar a alimentação dos estudantes durante a pandemia do novo coronavírus, o programa também tem movimentado a economia local. Cada recarga do cartão gera a circulação de R$ 2,3 milhões no município.

Com o pagamento de agosto, são mais de R$ 7 milhões investidos no mercado, principalmente nos pequenos e médios negócios. Zedequias Rodrigues é dono de um supermercado do bairro Betânia. Ele é um dos comerciantes beneficiados com o Merenda em Casa. “O programa trouxe um aumento significativo nas vendas. Elas cresceram de 10 a 15 %”, garante o comerciante, informando que o aumento do movimento no negócio gerou também novas contratações de funcionários.

“Muitos dos nossos alunos têm como principal refeição diária a merenda, e foi justamente para atender essa necessidade que o programa Merenda em Casa foi criado. A iniciativa trouxe uma maior diversificação dos fornecedores, beneficiando estabelecimentos como padarias, lanchonetes, supermercados e açougues locais, principalmente os pequenos, que são aqueles que estão sendo mais prejudicados pela Covid-19”, afirma o secretário-adjunto de Educação, Antonino Brito.

Railda Alves da Silva é mãe de Ana Érica da Silva, aluna da escola Nelson Mandela. Para ela, o recurso disponibilizado pelo governo municipal tem contribuído para que sua filha tenha uma alimentação mais completa neste período de pandemia. “É algo novo e muito importante, pois trouxe uma complementação na alimentação da minha filha. É um reforço a mais”, assegura Railda.

Texto: Messania Cardoso / Foto: Orion Lima

Assessoria de Comunicação/PMP