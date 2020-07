Votação on-line vai definir os vencedores do concurso cultural do Movimenta Pebas

Os resultados dos editais para música e teatro e a votação estão disponíveis na página www.movimentapebas.art.br

Agora é a vez do público votar e escolher a canção vencedora do concurso cultural que integra a programação do “Movimenta Pebas”. O projeto, patrocinado pela Vale aprovado via Lei Federal de Incentivo à Cultura, selecionou dezesseis composições musicais inéditas e dez peças teatrais de curta duração na primeira etapa do concurso. A iniciativa foi organizada com os objetivos de investir na produção e na capacitação dos artistas de Parauapebas, além de impulsionar a rede produtiva da cultura e gerar renda durante a pandemia de Covid-19 no município. A votação e os resultados da seleção do concurso estão disponíveis no www.movimentapebas.art.br.

Dez melhores composições foram selecionadas pelo júri e já garantiram um prêmio de R$1.500,00. Nesta nova etapa da seleção, elas disputam o voto do público que vai escolher, por meio de votação online até o dia 7 de agosto, a melhor composição. As três músicas mais votadas receberão premiação adicional de até R$3.500,00.

Além dos prêmios em dinheiro, os compositores das 10 músicas finalistas também garantiram gravação em estúdio profissional, produção de um videoclipe e apresentação no Centro Cultural Parauapebas, após o fim das medidas de isolamento social decorrentes da pandemia da Covid-19. As seis músicas que não se classificaram receberão um prêmio de R$330,00 pela participação.

Na área de dramaturgia, o júri classificou 10 peças inéditas de teatro de curta duração, que fizeram jus a um prêmio de mil reais. Na próxima etapa, cinco das dez peças foram escolhidas, também avaliadas pelo júri técnico, para serem montadas e exibidas no Centro Cultural Parauapebas. As finalistas ganharão mais um prêmio, no valor de R$3 mil.

Os grupos selecionados também vão participar de três oficinas de dramaturgia online para aprimorar conhecimentos no processo de concepção cênica das peças, receber verba para a montagem do espetáculo e remuneração para a realização das apresentações, cujas datas serão definidas após o fim das medidas de isolamento social decorrentes da pandemia da Covid-19.

Sobre Movimenta Pebas

Adaptado para promover ações também durante a pandemia, o “Movimenta Pebas” tem como objetivo a promoção de ampla programação cultural nas áreas de música, teatro, dança, artes plásticas e cinema para a população de Parauapebas. Em cada campo artístico, as atividades envolverão os participantes em um ciclo formativo, composto por oficinas, palestras, ensaios, produções e apresentações.

O concurso, patrocinado pela Vale, integra a programação do projeto “Movimenta Pebas”, uma iniciativa do Centro Cultural de Parauapebas. Aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, o “Movimenta Pebas” é realizado pela Vivas Cultura e Esporte, Ministério da Cidadania e Secretaria Especial da Cultura, com o apoio da Prefeitura Municipal de Parauapebas e do Instituto Vivas.

Serviço

O resultado do concurso está disponível na página www.movimentapebas.art.br

Todas as informações sobre o “Movimenta Pebas” estão disponíveis nas páginas do projeto nas redes sociais:

Instagram.com/movimentapebasoficial

Facebook.com/movimentapebasoficial

Dúvidas e sugestões podem ser enviadas pelo WhatsApp 94 99177-0939 ou pelo e-mail movimentapebas@vivas.art.br.

