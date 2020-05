Teste rápido é aplicado em 86 agentes de combate a endemias de Parauapebas

Importantes no combate principalmente à dengue, os chamados ACEs andam nas ruas prevenidos contra a covid-19, mas exame garante maior tranquilidade

A Prefeitura de Parauapebas realizou no último sábado, 23, por meio da Secretaria de Saúde (Semsa), testes rápidos nos agentes de combate a endemias. Foi na quadra da Escola Chico Mendes, para garantir a segurança e saúde dos profissionais que continuam atuando arduamente na luta contra a dengue.

Ao todo, foram realizados 86 testes. Os agentes com resultados positivos receberam atendimento imediato no local, onde também foi realizada aferição de pressão e temperatura. Ainda receberam a receita médica e todo o protocolo de tratamento recomendado.

Mesmo em tempos de pandemias, tem serviços que não podem parar. Por isso, a prefeitura continua trabalhando para combater a dengue. Os Agentes de Combate às Endemias (ACEs) percorrem ruas da cidade conscientizando a população sobre os cuidados que devem ser tomados para prevenir a doença e eliminar o mosquito Aedes aegypti.

Denilson Pinheiro, agente de endemias do município há quatro anos, sai todos os dias para trabalhar no combate à dengue. Ele confessa sentir insegurança se foi ou não contaminado pela covid-19, apesar de seguir todos os protocolos de segurança durante a realização de suas atividades, inclusive mantendo o distanciamento. “A iniciativa de fazer esse teste é muito importante pra gente. É uma preocupação a menos para que a gente possa trabalhar tranquilo”, atesta o servidor.

O coordenador de Vigilância Ambiental, Carlos Damasceno, explica que todo cuidado foi tomado para que os testes fossem realizados sem aglomerações. “Com o incentivo incansável do secretário de Saúde, essa ação foi um grande sucesso, pois, para os que testaram positivo, imediatamente já passaram por avaliação médica, seguindo as orientações médicas e com receituário médico”, afirma ele.

O secretário municipal de Saúde, Gilberto Laranjeiras, agradece o trabalho dos agentes de combate às endemias, em nome da cidade, e enfatiza que o serviço deles é fundamental para salvar vidas. “O avanço dos casos de dengue é uma realidade em todo o País e não é diferente em Parauapebas. Por isso, o trabalho dos agentes é essencial e não pode parar mesmo durante a pandemia. Estamos tomando todos os cuidados e precauções para evitar que estes trabalhadores sejam infectados pelo vírus”, assegura o gestor da saúde .