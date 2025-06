Tragédia na BR-230: bebê de 10 meses morre em grave acidente próximo a Novo Repartimento

Um grave acidente de trânsito tirou a vida do pequeno Heitor Henrique Abreu Oliveira, de apenas 10 meses de idade, na tarde do último domingo (15), na rodovia BR-230, nas proximidades do município de Novo Repartimento, no sudeste do Pará.

A colisão ocorreu por volta das 17h, a cerca de 15 quilômetros da sede do município, quando o carro em que o bebê estava colidiu violentamente com a traseira de um caminhão baú estacionado às margens da pista.

No veículo de passeio seguiam duas mulheres e três crianças. Segundo informações preliminares, o bebê não resistiu ao impacto e morreu ainda no local.

A passageira Lucidalva Silva da Conceição sofreu ferimentos graves e foi socorrida com urgência para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Novo Repartimento. Diante da gravidade do seu estado de saúde, ela foi transferida para o Hospital Regional de Tucuruí, onde permanece internada. Até o momento, não há novas informações sobre sua evolução clínica.

Outra ocupante do veículo, identificada como Marinilde do Nascimento Abreu, também foi reconhecida pelas autoridades, mas seu estado de saúde não foi detalhado até agora.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local da colisão para os primeiros procedimentos e coleta de informações. As causas do acidente estão sendo investigadas, e ainda não se sabe se o condutor do caminhão envolvido se apresentou às autoridades para prestar esclarecimentos.

A tragédia gerou grande comoção entre os moradores da região, que lamentam profundamente a perda de uma criança tão pequena. O caso também reacende o alerta sobre os riscos do estacionamento inadequado de veículos pesados às margens de rodovias e a importância da fiscalização rigorosa para evitar novas tragédias.

Informações por Roma News

Foto Por redes sociais