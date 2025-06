Marabá: Nervosismo entrega homem com drogas em bar

Conforme relatório, o homem estava em um bar no Bairro Liberdade, quando avistou policiais militares e ficou nervoso com a entrada deles no local. Quatro saquinhos de cocaína e dois de maconha foram suficientes para levar Wenderson até a Delegacia de Polícia Civil, em Marabá, na noite de quinta-feira (12).

Foi registrado em boletim de ocorrência que, ao perceber o nervosismo do homem, a PM realizou a abordagem, momento em que a droga foi encontrada. Ainda segundo o relato, Wenderson informou aos policiais que a droga era dele e que estava escondida em suas roupas.

O procedimento adotado para o caso não foi divulgado pela polícia.