Parauapebas: Trio é preso por tráfico de drogas

De acordo com a polícia, os agentes receberam informações sobre a comercialização de entorpecentes na rua Melquesedeque, no bairro Betânia. Três pessoas foram presas em flagrante na última quinta-feira (12) por tráfico de drogas em Parauapebas. A partir da denúncia, equipes iniciaram diligências na área e constataram a prática do crime.

Durante a operação, dois homens e uma mulher foram flagrados vendendo drogas. Na abordagem, os policiais encontraram 1,114 kg de substância análoga a skunk, 15 gramas de material semelhante à cocaína, duas balanças de precisão, pinos utilizados para embalar drogas, um revólver calibre 38, 30 munições de calibre 9 mm, quatro munições calibre 38 e uma cápsula deflagrada.

Os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Parauapebas, onde permanecem à disposição da Justiça.