Acidente com ônibus escolar deixa feridos na PA-125, em Paragominas

Na manhã desta segunda-feira (16), um ônibus escolar que transportava cerca de 35 estudantes do município de Ipixuna do Pará para o Instituto Federal do Pará (IFPA) – Campus Paragominas – se envolveu em um acidente na rodovia PA-125, a aproximadamente 3 quilômetros da instituição de ensino.

De acordo com informações do IFPA, o veículo pertence à Prefeitura de Ipixuna do Pará e é responsável pelo transporte diário dos alunos até o campus. O acidente ocorreu por volta das 7h, quando, segundo relatos, um caminhão que trafegava à frente do ônibus freou bruscamente, não dando tempo para o motorista evitar a colisão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e prestaram socorro imediato no local. Ao todo, oito estudantes foram encaminhados ao Hospital Regional de Paragominas, enquanto outros dez foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Segundo boletim divulgado pelo IFPA, todos os feridos estão sob cuidados médicos e, até o momento, não há risco de morte.

A Direção-Geral do IFPA Campus Paragominas, juntamente com servidores da instituição, esteve presente no local do acidente e segue acompanhando de perto os atendimentos nas unidades de saúde, oferecendo suporte aos estudantes e às suas famílias. A Reitoria do IFPA também se mobilizou para garantir todo o apoio necessário aos envolvidos no incidente.

As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

Informações: Roma News

Foto: Roma News