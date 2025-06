Dr. Marcos Vinícius encerra ciclo à frente da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas com legado de conquistas históricas

Com dedicação e compromisso, secretário deixa a pasta após seis meses marcados por avanços estruturais e inéditas conquistas na saúde pública do município

A Prefeitura de Parauapebas comunica oficialmente a saída do Dr. Marcos Vinícius do cargo de secretário municipal de Saúde, função que exerceu com dedicação e comprometimento ao longo dos últimos seis meses.

Durante sua gestão, Dr. Marcos Vinícius protagonizou avanços significativos na saúde pública do município, promovendo melhorias estruturais e assistenciais que deixam um legado sólido e transformador.

Entre as principais conquistas do período, destacam-se a realização inédita de neurocirurgias em Parauapebas, o reforço na estrutura da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com a entrega de novos respiradores, a reinauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Cidade Nova, a implantação do Banco de Leite Humano, a reestruturação do CAPS II, a oferta de cirurgias de alta complexidade, a chegada da ortopedista pediátrica ao sistema municipal, além da aquisição da unidade odontológica móvel e a entrega da UBS do Tropical.

“Hoje encerro meu ciclo como secretário municipal de Saúde com o coração grato e a certeza de dever cumprido. Foram seis meses de muito trabalho, com conquistas históricas para Parauapebas”, afirmou Dr. Marcos em mensagem à população. “Agradeço ao prefeito Aurélio Goiano pela confiança e à equipe que esteve ao meu lado com lealdade, competência e compromisso. Saio para me dedicar à minha família, mas sigo como parceiro da saúde e da população de Parauapebas”.

Dr. Marcos Vinícius também deixa encaminhado o processo licitatório para construção da UBS de porte 5 no Complexo VS-10, um projeto que visa ampliar ainda mais o alcance dos serviços de saúde no município.

O prefeito Aurélio Goiano prestou homenagem ao ex-secretário, destacando seu espírito público e os avanços conquistados durante sua gestão: “Agradeço ao Dr. Marcos Vinícius pelo compromisso, lealdade e humildade com que conduziu a Secretaria Municipal de Saúde. Um profissional técnico, dedicado e humano, que contribuiu diretamente para a construção de uma saúde mais digna e de qualidade para nossa população. Sua passagem pela pasta deixa um legado que seguirá beneficiando milhares de parauapebenses. Parabéns pelo trabalho e pela coragem de assumir essa missão com amor pela cidade”.

A Prefeitura de Parauapebas agradece imensamente ao Dr. Marcos Vinícius por sua valiosa contribuição e deseja êxito em seus próximos passos. O compromisso com a saúde da população segue firme, com a continuidade dos projetos estruturantes iniciados sob sua liderança.

Texto: Hilda Barros

Fotos: Irisvelton Silva

Assessoria de Comunicação / PMP – 2025