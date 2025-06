Grave acidente na Augusto Montenegro deixa uma vítima fatal na manhã desta quinta-feira (12)

Um grave acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (12) na avenida Augusto Montenegro, nas proximidades do Comando-Geral da Polícia Militar, no conjunto Maguari, em Belém. Uma pessoa morreu no local.

Segundo as primeiras informações, a vítima estava pilotando uma motocicleta sem capacete quando foi atingida por um carro. Com o impacto, o motociclista não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local do acidente.

Devido ao ocorrido, o trânsito ficou bastante congestionado no sentido Entroncamento. O fluxo de veículos foi prejudicado pelo estreitamento da via, o que causou lentidão e transtornos aos motoristas que passavam pela região durante o horário de pico.

As autoridades ainda não divulgaram a identidade da vítima, e as circunstâncias exatas do acidente estão sendo apuradas. Agentes da Polícia Militar e do Departamento de Trânsito estiveram no local para controlar o tráfego e realizar os primeiros levantamentos.

Informações por Roma news

Foto reprodução redes sociais