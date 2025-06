Avião cai na Índia

Nesta quinta-feira (12), um avião da Air India caiu na Índia com 242 pessoas a bordo. O incidente ocorreu próximo ao aeroporto da cidade de Ahmedabad, no oeste do país, no início da tarde no horário local (manhã no horário de Brasília).

O voo tinha como destino o aeroporto de Gatwick, em Londres, no Reino Unido. O número de mortos ou feridos não foi divulgado de forma oficial até a última atualização desta reportagem.

A mídia indiana fala em ao menos 133 mortos. Mais de 100 corpos foram retirados do local do acidente e levados ao hospital, segundo autoridades indianas. O acidente matou pelo menos cinco estudantes da Faculdade de Medicina BJ que estavam em um refeitório no alojamento atingido pela queda do avião.

Havia 232 passageiros e 10 tripulantes a bordo. Entre os passageiros havia:

169 cidadãos indianos;

53 cidadãos britânicos;

1 cidadão canadense;

7 cidadãos portugueses.

Imagens circulando nas redes sociais mostraram destroços em chamas e uma densa fumaça preta subindo aos céus nas proximidades do aeroporto. Uma delas mostrou o avião sobrevoando uma área residencial e desaparecendo da tela antes de uma imensa nuvem de fogo subir ao céu, vinda de além das casas.