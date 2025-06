Parauapebas: Suspeito de homicídios, Coringa é preso em cemitério

Denilson, o “Coringa”, foi preso pela Polícia Civil de Parauapebas. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária por crime de homicídio ocorrido na cidade de Barra Funda, no estado de São Paulo. O homem ainda é investigado por outros homicídios também em Parauapebas.

O investigado foi localizado no Cemitério Municipal de Parauapebas, sendo detido por volta das 10h45. Investigações da polícia apontam que Denilson é o líder de uma facção criminosa no Pará, chegando a ser conhecido como “Geral do Estado”. A prisão foi uma ação conjunta entre a 20ª Seccional Urbana.

Além do caso em São Paulo, cujos detalhes não foram divulgados, o portal Correio de Carajás identificou, ao buscar pelo nome do suspeito no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que ele também é investigado por outro crime de mesma natureza, ocorrido no dia 3 de fevereiro de 2019, às 20 horas, em um matagal localizado nas proximidades da Escola Municipal Fernando Pessoa, no Bairro dos Minérios, em Parauapebas.

Os autos do procedimento policial investigatório apontam que Denilson, acompanhado de mais três homens, mantiveram em cárcere privado Wendel Fabrício Correa, o torturando com coronhadas de arma de fogo na cabeça e o perfurando com golpes de faca. A vítima acabou morrendo.