Trânsito na PA-275 será interditado para a demolição do viaduto

A fim de otimizar o fluxo do trânsito na PA-275, a Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semob) vai iniciar, no próximo sábado,16, a primeira fase da demolição do viaduto, localizado na entrada da cidade.

Para isso, o Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT) vai interditar a PA-275 – após a rotatória – com a avenida A, no Cidade Jardim.

Fique atento às vias alternativas!

– Deslocamento para os bairros Cidade Nova, Rio Verde, Beira Rio e Núcleo de Carajás:

Se o cidadão estiver na PA-275, deverá seguir até o retorno que dá acesso para a avenida Potiguar, no bairro Parque dos Carajás.

– Deslocamento para o Bairro da Paz:

Pela PA-160, o condutor pode acessar a avenida Tupinambá no bairro Parque dos Carajás e, em seguida, a avenida I.

Quem estiver transitando no sentido Canaã dos Carajás a Parauapebas, não terá o acesso pelo viaduto. Neste caso, a rota alternativa será pelo bairro Novo Brasil.

Haverá placas de sinalização, com as devidas orientações.

A Prefeitura entende os transtornos, mas pede a compreensão da população, visto que a demolição do viaduto é importante para proporcionar maior segurança e fluidez ao trânsito.

Texto: Sara Dias / Assessoria de Comunicação/PMP