Trecho da rodovia MA-012 se rompe após forte chuva no Maranhão

Segundo a Sinfra, o trecho da rodovia foi afetado pelo rompimento de um bueiro devido ao forte volume de água das chuvas no local. Em nota, a Sinfra também informou que mantém equipes monitorando e atuando em caráter emergencial nas rodovias estaduais, principalmente durante o período chuvoso.]

A Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra) informa que equipes técnicas estão na MA 012 no trecho entre Esperantinópolis e São Roberto, adotando as providências necessárias para retomar o tráfego no local. Máquinas e homens já estão a caminho para tentar solucionar o problema ainda nesta quinta-feira (18). O trecho citado foi afetado pelo rompimento de um bueiro, devido ao grande volume de água das chuvas no local.

A Sinfra reforça que mantém equipes monitorando e atuando em caráter emergencial nas rodovias estaduais, principalmente durante o período chuvoso.

