Três assaltantes morrem em confronto com a polícia

Na noite da última segunda-feira, 26, três homens foram mortos em confronto com policiais, no bairro Independente, em Benevides, na Grande Belém. Um dos criminosos foi identificado como Victor José Amorim Tenório, mas os outros dois não foram identificados.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada para atender para verificar a situação de um assalto que estaria ocorrendo em uma residência, na rua São Paulo, por volta das 23h.

Ao chegar no local, os militares se depararam com o trio que estava mantendo o morador refém. Os assaltantes atiraram contra os policiais, que atiraram e os atingiram com vários disparos.

O trio foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Benevides, mas não resistiram aos ferimentos. Com os acusados, foram apreendidos dois revólveres caseiros, um calibre 20 e outro 38, uma espingarda de dois canos calibre 20, além de duas mochilas com pertences da vítima como um notebook, celulares e caixas de jóias.

www.romanews.com.br/ Reprodução: Redes sociais