Turismo – Prefeitura instala seis Postos de Informações Turísticas em Parauapebas

Os PITs estão localizados em pontos estratégicos da cidade e facilitam o acesso de informações para moradores e visitantes

Atrativos turísticos, como trilhas, cachoeiras, lagoas, observação de aves e cavernas ferríferas com vestígios arqueológicos, agora estão mais acessíveis ao conhecimento de parauapebenses e visitantes. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur) instalou Postos de Informações Turísticas (PITs) em seis locais de maior circulação de pessoas na cidade: rodoviária, Partage Shopping, aeroporto, Center Cidade Nova, Karajás Shopping e Feira do Produtor.

A inauguração dos PITs foi realizada em dois momentos – na Feira do Produtor, no último sábado, 10, e no Partage Shopping, segunda-feira, 12, com a presença do prefeito Darci Lermen, do vice-prefeito João do Verdurão, e também de vereadores, secretários municipais, servidores públicos e do Conselho Municipal de Turismo (Comtup).

De acordo com o vice-prefeito João do Verdurão, os PITs vão agilizar o acesso às rotas turísticas. “O visitante, quando chega em uma cidade que tem um posto de informação, ele se sente bem acolhido, recebido. O oposto ocorre quando não tem informação; o turista vai pra lá, vem pra cá, e perde tempo. Então, parabéns à gestão municipal por essa iniciativa”, destaca.

Para o repasse das informações nos PITs, a Secretaria Municipal de Turismo (Semtur) conta com 29 servidores, que receberam capacitação para atuarem nos postos. “Eles passaram 30 dias em um treinamento intensivo, para aprenderem sobre nossas rotas; estão bem capacitados, bem treinados para atender o turista e passar as informações que ele necessita”, explica Rodrigo Mota, gestor da Semtur.

Com cinco rotas turísticas – Rota Carajás, Rota Indígena, Rota das Águas, Rota City Tour e Rota do Búfalo, Parauapebas desponta no cenário nacional como destino certo para quem pratica o ecoturismo e recebe apoio do Ministério do Turismo.

“Quero dizer a todo mundo de Parauapebas que conte com o Ministério do Turismo. O Brasil será o país com maior potencial de recuperação após a pandemia. O turismo de natureza é o que o mundo quer e nada se iguala ao nosso país no tocante a isso”, destaca o ministro Gilson Neto.

O superintendente do Partage Shopping, Everson Cardotte, elogiou a iniciativa.

“Parabéns, porque o quiosque ficou muito bonito. Com o trabalho que a prefeitura vem desenvolvendo, não tenho dúvida que quando se falar em turismo no Brasil, Parauapebas vai estar entre as grandes cidades do nosso país. O shopping também é considerado um ponto turístico e isso é algo extremamente importante e de muito orgulho para todos nós. E que venham mais projetos como este”, ressalta Cardotte.

Além dos PITs, a população também pode obter informações sobre as rotas turísticas no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), localizado na rua E, quadra 50, lote 8, Cidade Nova. O telefone para contato é o 94 3346-3395.

Novos projetos turísticos

Durante o evento de inauguração dos Postos de Informações Turísticas (PITs), o prefeito Darci Lermen anunciou a criação de novos projetos para ampliar ainda mais o turismo no município.

“Serão três pontos principais para o turismo em Parauapebas: o primeiro, são as águas dançantes, que vamos fazer em frente ao prédio da prefeitura”, comenta o gestor municipal.

– Águas dançantes

O projeto das águas dançantes será composto por grandes chafarizes que jorram água em diversos formatos – todas as noites, serão realizados shows culturais. Além disso, no local, em frente à prefeitura, ainda terá o grande lago, praças e teleférico.

– Casas em árvores

Outro projeto também anunciado pelo prefeito Darci é a construção de cerca de 30 casas em árvores, na área de entorno à Cachoeira de Águas Claras, dentro da Floresta Nacional de Carajás. No local, também terá um restaurante e uma tirolesa, com velocidade de até 100 km por hora. O projeto já está em estudo pela gestão municipal e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

– Parque Jeca Tatu

De acordo com Darci, a prefeitura já está em processo de aquisição de uma área também dentro da floresta de Carajás, mas perto dos bairros Nova Carajás, Apoena e Amazônia, onde será feito o Parque Jeca Tatu.

O parque será um ambiente para apresentações juninas com um grande galpão de dança, onde o forró vai se encontrar com o carimbó e o siriá.

O conceito do Parque Jeca Tatu será o encontro da cultura nordestina com a cultura amazônica. Os restaurantes terão comida do Nordeste e comidas da Amazônia.

“Com essas atividades turísticas, a gente vai continuar gerando emprego e renda para o nosso povo, para a nossa gente. Estou feliz com isso, porque Parauapebas vai se consolidar como uma cidade turística”, enfatiza o prefeito Darci Lermen.

Ascom/Pmp