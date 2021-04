UFPA alunos da rede pública se destacam

Ontem após a divulgação da tão esperada lista de aprovados do processo seletivo da Universidade Federal do Pará (UFRA) podemos perceber o bom desempenho dos alunos da rede pública estadual de ensino.

Muitos deles conseguiram aprovação para cursos muito concorridos como medicina, apesar de um ano letivo bem conturbado por conta da Covid19 esses alunos conseguiram se destacar e a Secretaria de Estado de Educação ( Seduc), a secretária Elieth de Fátima Braga, chegou a parabenizar esses alunos.

“Parabenizo a todos os nossos alunos da rede estadual que ingressaram na Universidade Federal do Pará (UFPA), fruto, sem dúvida alguma, do esforço pessoal de cada um, mas também de tudo aquilo que a educação vem construindo para melhorar e dar as condições positivas para que esse aluno tenha competitividade”, frisou a secretária.

Júlio César Coelho de Lima, 17 anos, foi aprovado no curso de Medicina. Concluinte do ensino médio na Escola Estadual João Gabriel da Silva, em Santa Maria do Pará, também na região Nordeste, ele estudou desde o 6º ano na instituição. Júlio César contou que os recursos oferecidos pela Seduc durante o ensino remoto foram muito importantes para que chegasse ao nível superior. “Apesar das adversidades ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus no último ano, tudo deu certo no final. As atividades remotas foram eficientes, e a internet disponibilizada pela Seduc contribuiu para o meu acesso às informações e conteúdos da prova. Sem dúvida, o ensino público foi essencial para o meu resultado, assim como a ajuda de cada docente que passou pelo meu caminho e contribuiu para meu conhecimento”, declarou.

