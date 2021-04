Jovens são executados em Parauapebas

Dois jovens são executados no bairro Guanabara no início da noite de quarta-feira (14) em frente ao colégio Faruk Salmen, vários disparos foram feitos contra esses dois jovens é o que podemos perceber nas imagens e vídeos que circulam em redes sócias, a Samu foi acionado até o local porem os jovens já se encontravam sem vida.

Em um vídeo é possível ver os populares tentando entrar em contato com algum familiar de um dos rapazes, porem o celular da vítima estava bloqueado e as pessoas tinham receio de mexer no corpo.

Mais tarde a polícia chegou juntamente com o IML e levaram os corpos, um inquérito será aberto para averiguar o motivo dos assassinatos.

Aguardando mais informações sobre o caso.

Da redação/ Imagens: Redes sociais