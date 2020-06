Unidade de Internação para pacientes de Covid é ampliada e pode contar com até 50 leitos

A prefeitura de Canaã dos Carajás, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está ampliando a capacidade da Unidade de Internação do bairro Novo Brasil, que atende exclusivamente pacientes com diagnóstico ou suspeita de Covid-19, que necessitem de internação.

A ampliação está sendo feita utilizando parte do espaço da Escola Municipal Benedita Torres. Com a mudança, a Unidade pode aumentar a sua capacidade de 20 para até 50 leitos. Também será possível contar com um espaço maior e com melhor ventilação, garantindo melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde, e mais espaço para os pacientes.

A Unidade de Internação conta com toda a estrutura para garantir assistência especializada aos pacientes em recuperação da Covid-19. Além de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, o local conta com profissionais como fisioterapeutas e nutricionistas, que são fundamentais na assistência aos pacientes na reabilitação após muito tempo de internação.

A Unidade recebeu, recentemente, equipamentos modernos, como 30 monitores multiparâmetro. Os equipamentos servem para que as equipes de saúde possam acompanhar, em tempo real, o estado de saúde dos pacientes, a partir de vários indicadores, como pressão arterial, batimentos cardíacos e saturação de oxigênio. Também foram recebidos dois respiradores mecânicos, que estão auxiliando no tratamento aos pacientes com quadro grave, no enfrentamento à Covid-19. As doações foram feitas pela vale.

Nesta quinta-feira (11), todos os profissionais que atuam na Unidade passaram por treinamento, para aperfeiçoar o atendimento no local.

ascom.canaa