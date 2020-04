Unidades Básicas de Saúde de Parauapebas seguem novo cronograma de atendimento

Para proteger a população do coronavírus, devido à grande procura das UBS por pessoas com sintomas da Covid-19, marcação de consultas será por telefone

Em meio à pandemia do novo coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) da Prefeitura de Parauapebas elaborou um novo cronograma para que não falte atendimento básico aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que procuram os postinhos de saúde com outras enfermidades.

A iniciativa visa garantir plena atenção aos grupos de risco sem comprometer o atendimento aos pacientes com sintomas leves da Covid-19. E também objetiva minimizar a procura pelo Pronto Socorro e Unidades de Pronto Atendimento (UPA), que ultimamente estão sendo utilizadas por pacientes com diagnósticos de urgência e emergência e principalmente por pessoas que estão com sintomas mais fortes do coronavírus, como febre e falta de ar.

Os atendimentos nas UBS estão sendo agendados por telefone. Basta ligar para a unidade e marcar data e horário. Caso isso não seja feito, a recomendação é que a pessoa somente procure o serviço de saúde em casos de extrema necessidade, para evitar aglomeração.

“A atenção primária à saúde, ou atenção básica, é considerada a porta de entrada do indivíduo no sistema de saúde. Nela, são desenvolvidas estratégias de atendimento que buscam promover qualidade de vida e cuidados preventivos, de acordo com o grau de vulnerabilidade de cada população. Quando bem aplicado, esse conjunto de ações é capaz de solucionar cerca de 80% dos problemas de saúde”, afirma a diretora de Atenção Primária em Saúde, Késia Gomes.

Baseado na Portaria nº 410/2020, que dispõe sobre as medidas de prevenção ao contágio do novo coronavírus, as Unidades Básicas de Saúde deverão funcionar de acordo com as seguintes orientações:

Os agendamentos de consultas obedecerão ao intervalo de 15 minutos entre um agendamento e outro, sendo respeitado rigorosamente o horário marcado para o atendimento do usuário;

A agenda dos profissionais das UBS foi reorganizada de forma a obedecer a proporção de 40% de consultas agendadas para atendimentos dos grupos de risco (idosos, crianças, gestantes, hipertensos, diabéticos e doentes crônicos) e 60% para atendimento de livre demanda/espontânea, preferencialmente aos pacientes com condições agudas e urgentes.

A atenção ao pré-natal é atividade essencial, portanto as equipes de saúde estão organizadas para garantir que as gestantes permaneçam o mínimo de tempo necessário para a realização dos atendimentos, evitando aglomerações em salas de espera.

Todos os serviços essenciais da Atenção Primária à Saúde estão sendo ofertados em todos os turnos de funcionamento da unidade de saúde, com especial atenção às pessoas com sintomas respiratórios, devendo ser garantida a presença de profissionais de saúde de modo a assegurar consultas médicas e de enfermagem, em todo o período.

Listagem das UBS para marcação de atendimento

UBS Guanabara – rua Mané Garrincha S/N – B. Guanabara: (94) 3346-7007 (94) 99225-3654

UBS Altamira – rua Pedro Alvares, S/N – B. Altamira: (94) 3346-8550 (94) 99123-2752

UBS Novo Brasil – rua da Mangueira, nº 240 – B. Novo Brasil: (94) 3356-2386 (94) 99186-7527

UBS Rio Verde – rua do Comércio, esquina c/ 24 de Março – B. Rio Verde: (94) 3356-3246 (94) 99166-4198

UBS Cidade Nova – rua A, quadra especial – B. Cidade Nova: (94) 3346-8532 (94) 99215-0160

UBS Jardim Canadá – rua 77, Lot-03 Qd-36 – B. Jardim Canadá: (94) 3346-3560 (94) 99304-7238

UBS Liberdade I – rua Gonçalves Dias, esq. Com Perimetral Norte – B. Liberdade: I (94) 3346-8548 (94) 99205-7968

UBS Liberdade II – av. Vinicius de Morais, esquina com a Goiás – B. Liberdade II: (94) 3346-3963 (94) 99181-5563

UBS Casas Populares Qd.15, Lt.21 e 22 – B. Casas Populares I: (94) 3346-8223 (94) 99122-6097

UBS da Paz – rua Santa Maria, Qd.30, Lt. 05, 07, 09 e 11 – B. da Paz: (94) 3346-1739 (94) 99269-6648

UBS Fortaleza – av. Fortaleza, 60 – B. Rio Verde: (94) 3346-7001 (94) 99197-3384

UBS Tropical – av. Castanheira Qd.09 Lt.15 – B. Jardim Tropical I: (94) 3346-8668 (94) 99226-0420

UBS Minérios – rua 19, próximo à praça – B. Minérios: (94) 3352-0003 (94) 99262-3591

UBS VS-10 – av. VS-10, 03 e 04, B. Residencial Bela Vista: (94) 99133-9592 (94) 99133-9592

UBS Palmares I – rua João Pessoa, 25 – Palmares I: (94) 3369-2012 (94) 99228-6676

UBS Jerônimo de Freitas – av. Zumbi dos Palmares, 27 – Palmares II: (94) 3369-3051 (94) 99180-7383

UBS Cedere I – av. Principal, 02 – Vila Cedere I: (94) 3369-1129 (94) 99256-4131

UBS Paulo Fonteles – estrada Paulo Fonteles, s/n – Vila Paulo Fonteles: (94) 99182-1925

UBS Garimpo das Pedras – Vila Garimpo das Pedras, s/n

UBS Rio Branco – rua Principal, s/n – Vila Rio Branco (94) 3346-5253 – Público

UBS APA – Vila APA, s/n

UBS Vila Albany – Vila Albany, s/n

UBS Vila Sanção – av. Principal, s/n, Vila Sansão: (94) 99182-5925