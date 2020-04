Prefeitura demarca filas nas agências bancárias de Parauapebas

Foi iniciada neste final de semana em Parauapebas a demarcação de filas dos estabelecimentos bancários do município. A ação da prefeitura está sendo executada pela Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão (Semsi). Enquanto aguardam atendimento, os clientes terão que ficar numa distância de 1,70m um do outro.

O objetivo é evitar aglomeração na porta dos bancos, como vinha sendo registrado nos últimos dias devido ao pagamento do auxílio emergencial do governo federal, no valor de R$ 600, que começou a ser pago pela Caixa Econômica e tem atraído centenas de pessoas.

Segundo Denis Assunção, titular da Semsi, todos os bancos serão contemplados com a demarcação de distanciamento, que precisará ser respeitado por quem for às agências. “O distanciamento é necessário, e para garantir o cumprimento da medida a partir desta segunda-feira a Guarda Municipal se fará presente nos bancos para orientar os clientes. Contamos com a colaboração de todos”, conclamou Denis Assunção.

Videomonitoramento

Outra iniciativa anunciada pelo secretário é a instalação de câmeras de videomonitoramento do Centro de Controle Operacional (CCO) nas proximidades dos bancos. “Desta forma, vamos conseguir monitorar o comportamento das pessoas nas filas. E nos locais que não houver câmeras próximas, nós iremos instalar. A gente reforça que todas essas medidas são para ajudar na prevenção do coronavírus, preservando a segurança e a saúde da população”, ressaltou Denis Assunção.

O titular da Semsi informou ainda que a partir desta segunda-feira, 27, o CCO passará a receber denúncias da comunidade, inclusive de aglomerações de pessoas, pelo novo número de telefone: 99278-0431. O atendimento será 24h por dia.

A Semsi é uma das secretarias que está na linha de frente das ações de prevenção da Covid-19 em Parauapebas. Um exemplo é a atuação nas barreiras sanitárias com a presença de agentes do Departamento de Trânsito (DMTT) e Guarda Municipal (GMP).

Interdição de vias

Para realizar o serviço de demarcação nas filas, ruas poderão ser interditadas a exemplo do que ocorreu na avenida Perimetral Sul, no bairro Beira Rio, onde está localizada uma das agências da Caixa Econômica. A via foi interditada neste domingo, 26, pelo DMTT e deverá ser liberada apenas na próxima sexta-feira, 1º de maio.

É que além da demarcação de distanciamento, serviços de infraestrutura são realizados no local a fim de oferecer mais segurança e comodidade às pessoas. Enquanto isso, o trânsito será desviado pela rua Rio Branco.

Qualquer alteração no trânsito será amplamente divulgada pela prefeitura.