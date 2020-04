Começa os serviços de recuperação da rua Daniela Peres após bloqueio

Na manhã de domingo, 26, moradores da rua Daniela Peres bairro Nova Vida decidiu interditar a mesma, a rua foi bloqueada entre as ruas Santa Marta e São Francisco.

Os moradores decidiram fazer o bloquei da via devido as más condições em que a rua se encontrava uma vem que a mesma já foi palco de acidentes causados pelas péssimas condições da via.

Apesar de alguns condutores de veículos que usam a via pedir que não houvesse a interrupção, não adiantou nada a interdição foi feita e com isso essa era a segunda rua a ser interditada em menos de 24 horas na cidade.

Na tarde de ontem, 27, o secretario de obras do município Wanterlor Bandeira falou com a nossa equipe onde o mesmo se comprometeu que na manhã do dia seguinte uma equipe da secretaria estaria no local começando assim a recuperação da rua.

Nas primeiras horas de hoje, 28 homes e maquinas já começavam a chegar no local e dá inicio aos serviços de recuperação da mesma, o secretario afirmou ainda que os serviços da rua não foram feitos antes devido estarem recuperando também outras ruas, mais garante que todas as ruas que estão nas mesmas condições será recuperada.

Da Redação