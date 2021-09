Unifesspa discute efeitos da pandemia na saúde mental e estratégias de prevenção ao suicídio

A preocupação com a saúde mental ganhou uma dimensão ainda maior no contexto de pandemia da covid-19. Medo, isolamento, desafios no trabalho remoto, adaptação às aulas on-line, incertezas sobre o futuro e luto são algumas situações difíceis enfrentadas no dia a dia, que causam impacto nas emoções das pessoas e nas relações sociais.

Para discutir os efeitos da pandemia na saúde mental do trabalhador e promover ações alusivas ao Setembro Amarelo junto à comunidade universitária e toda a sociedade, a Unifesspa reúne, nos dias 13, 14, 15 e 28 de setembro, professores e especialistas da universidade, além de pesquisadores de instituições externas, num grande evento integrado transmitido pela internet.

Trata-se do IV Encontro de Saúde Mental do servidor da Unifesspa que, nesta edição, associa o I Encontro Integrado em alusão ao Setembro Amarelo (DSQV/Progep e Dapsi/Proeg). No momento em que a instituição recepciona mais de mil novos alunos com a tradicional Calourada, o objetivo de integrar os eventos foi envolver também os estudantes nesse importante diálogo.

Confira a programação completa!

Durante quatro dias, serão realizadas palestras, mesas-redondas, oficina e debates envolvendo as temáticas da saúde mental no contexto de pandemia e a prevenção ao suicídio. Para participar do evento, basta acessar os canais da Unifesspa e da DSQV no Youtube. Também será emitido certificado de participação àqueles que realizarem a inscrição pelo SIGEventos.

Transformações no trabalho x saúde mental

Para abrir o evento, no dia 13 de setembro, às 9h, a Unifesspa recebe professor adjunto do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde pela Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), Bruno Chapadeiro, com o tema “As transformações do trabalho e a saúde mental na pandemia”. O palestrante também é perito judicial em Saúde Mental e Trabalho cadastrado nos Tribunais Regionais do Trabalho (TRT’s) da 2ª, 9ª e 15ª Região.

À tarde, às 15h, uma mesa-redonda está programada para apresentar informações sobre os serviços de atenção psicossocial oferecidos pela Unifesspa e pelas redes de saúde pública e privada em Marabá. No dia 14, às 9h, o Prof. Dr. Eric Campos Alvarenga (UFPA) ministra a palestra “A saúde mental de quem trabalha no serviço público”. À tarde, a partir das 15h, a Profa. Dra. Leda Freitas Gonçalves (UCB) apresenta reflexões sobre docência, trabalho e pandemia. Ainda no dia 14, às 19h, acontece a oficina Setembro amarelo, vamos conversar!, com as professoras da Unifesspa Katerine Sonoda e Maria do Socorro Mariano.

Já no dia 15 de setembro, a Profa. Dra. Karine Vanessa Perez (Unisc-UQAM) vai aquecer o debate sobre os efeitos da pandemia para trabalhadores e trabalhadoras. E às 14h30, o Prof. Dr. José Fernando Torres (UFT) destaca os desdobramentos da pandemia na subjetividade dos trabalhadores, a partir de uma perspectiva cultural-histórica.

A pandemia alterou bruscamente a rotina de servidores e alunos. Mais de 700 pessoas, entre professores e técnicos da Unifesspa, assim como milhares de trabalhadores e estudantes pelo país, precisaram se adaptar rapidamente para enfrentar a realidade de crise sanitária.

“Cada um se ajustou como pode, não só na estrutura física, mas principalmente nas questões emocionais, que afetam diretamente a saúde mental. Seja por teletrabalho ou, ainda, pelo serviço presencial, as relações no ambiente de trabalho assim como nas nossas casas, com familiares, amigos e vizinhos, precisaram ser reconfiguradas. E como será voltar ao trabalho e conviver novamente? É exatamente por esse sentimento de coletividade e de preocupação com a saúde que estaremos juntos nesses dias”, destacou a psicóloga da Unifesspa, Poliana Ferreira, coordenadora-geral do evento.

Prevenção e posvenção do suicídio

O Suicídio é um fenômeno que ocorre em diferentes classes, em diversas faixas etárias e em vários contextos. No Brasil são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP, cerca de 96,8% dos casos estavam relacionados a transtornos mentais. Em setembro, mês mundialmente dedicado à Prevenção ao Suicídio, a Unifesspa reforça esse importante diálogo sobre estratégias de prevenção ao suicídio no contexto universitário.

Em parceria com o Departamento de Apoio Psicopedagógico da Unifesspa, da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Dapsi/Proeg), o evento traz no dia 28 de setembro, pesquisadoras de diferentes universidades brasileiras que abordarão temas como prevenção e posvenção do suicídio em contexto escolar; o suicídio e as dores no ambiente universitário e estratégias de prevenção.

Com mediação da professora Maria do Socorro Mariano, a mesa-redonda inicia às 15h com a participação das professoras Ana Maria Lopez Calvo de Feijoo (UERJ), Ana Karina Silva Azevedo (UFRN) e Jeane Saskya Campos Tavares (UFRB). Para Socorro Mariano é necessário abordar o tema de forma ampla nos diversos espaços sociais e a Universidade configura-se como um lugar apropriado.

“Estamos trazendo especialistas no assunto com o intuito de motivar o aprofundamento da temática no ambiente acadêmico, de modo ético, técnico, responsável e comprometido, favorecendo assim a reflexão sobre estratégias de cuidado, solicitude e acolhimento entre a comunidade universitária”, ressaltou Mariano.

Transmissões pelos canais da Unifesspa e DSQV

A programação é gratuita e aberta ao público em geral. Para participar, basta acessar os canais da Unifesspa e da DSQV no Youtube. Para quem não é membro desses canais, é importante fazer a inscrição e ativar o sino de notificações. Assim, o participante será avisado sempre que os eventos estiverem começando. Para os que desejarem receber certificado de participação no evento e/ou participar da oficina é necessário fazer a inscrição no SIGEventos. Para conhecer o perfil dos palestrantes e mais informações, acesse a página do evento.

Link para a página do evento: https://bit.ly/2YutZIe

