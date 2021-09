 Problemas dermatológicos causados pelo estresse

Ninguém planejou ficar em casa, afastado de todos. Ninguém planejou perder parte da população mundial por conta de uma pandemia. E, junto a crise pandêmica, outros problemas são acarretados devido ao estresse. Nossa pele e cabelo logo responderam ao nosso humor, e estão sendo muito afetados. Segundo a dermatologista Haline Meneses, os pacientes vêm procurando bastante o seu consultório com queixas capilares e de pele.

Um dos casos mais procurados em seu consultório são os de acne. “Acne tem piorado bastante pelo uso da máscara, o calor causado pelo abafamento da máscara estimula a produção de oleosidade. Mas também pelo estresse, que aumenta os níveis de cortisol, tendo influência direta na inflamação da pele, piora de oleosidade e dermatite seborreica”.

Estamos percebendo, que pelo uso de máscaras, está surgindo um aumento de espinhas na região da boca, e isso tem incomodado muita gente. Para tratar desse problema, Dra. Haline nos indica o uso de sabonetes e cosméticos que controlem a oleosidade – que ajudam a diminuir o aparecimento da acne, para o controlar o surgimento delas. Ela nos diz que os produtos com ácido salicílico, ácido glicólico, ácido azeláico, ácido retinoico e zinco são ótimas opções. É possível também associar procedimentos no consultório como peelings e lasers que ajudam a desinflamar e uniformizar a pele.

Ainda falando em estresse, esse que ocasiona vários problemas dermatológicos nas pessoas, não poderíamos esquecer do cabelo. Nesses últimos tempos, o aumento de caspa e dermatite seborreica vem aumentando bastante, e a Dra. nos passa algumas dicas de como melhorar esses casos: “Pessoas que tem caspa o ideal é sempre manter o uso de algum shampoo que ajude no controle de oleosidade, mesmo nos períodos em que o couro cabeludo não estiver descamando, isso ajuda a diminuir as crises. Esses shampoos devem conter componentes como ácido salicílico, alcatrão, selênio, enxofre, zinco ou antifúngicos”.

Em casos muito descamativos ou inflamatórios pode-se associar corticoide tópico em forma de solução ou pomada, e para esses casos mais agudos, a pessoa precisa procurar um médico. Outro caso bastante comum é o de queda de cabelo, as pessoas estão perdendo muito cabelo por conta do estresse, o que pode ser realmente desesperador para muitas pessoas, especialmente em situações em que isso pode ocorrer por até seis meses.

Super dica

Segundo a médica, existem dicas caseiras para evitar queda de cabelo, caspa dentre outras doenças dermatológicas do couro cabeludo. “Existem diversas receitas caseiras que podem auxiliar na parte cosmética do fio, ajudando o fio a ficar mais sedoso e forte. Uma das que eu mais gosto é misturar o gel da babosa, óleo de coco e abacate e deixar no cabelo umas 2 horas. A babosa ajuda na produção de colágeno, ajudando a fixar o fio no couro cabeludo e possui enzimas que auxiliam na renovação celular, boa também para o controle da caspa. O óleo de coco é rico em ácido graxos e vitamina, conseguindo agir no córtex do fio, camada um pouco mais interna”, explica a dermatologista Haline Meneses.