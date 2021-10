Vacinação antirrábica em Parauapebas neste sábado (23)

Neste sábado, 23, a Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizará a campanha de vacinação antirrábica, de 8h as 17h, em mais de 30 pontos de vacinação distribuídos na cidade.

A campanha de vacinação contra a raiva no município é organizada de forma a garantir a proteção contra a doença sem oferecer riscos. Podem ser vacinados cães e gatos a partir de dois meses de idade e adultos saudáveis.

Para participar da vacinação é necessário que o tutor apresente o cartão de vacinação do animal e que ele esteja em boas condições de saúde.

“A vacina precisa ser anual para manter o animal protegido. Um animal que contrai a doença tem poucos dias de vida, deve ser eutanasiado e corre risco de transmissão para outros animais e humanos. A vacina antirrábica é a única forma de prevenção contra a raiva animal”, comenta o secretário de Saúde de Parauapebas, Gilberto Laranjeiras.

Pontos de Vacinação:

• Creche Mun. Vovó Ana – Rua Amsterdam; S/N; B. Altamira;

• Escola Mun. Luís Magno De Araújo – Rua A15; Q. Especial; B. Amazônia;

• Escola Mun. Irmã Laura – Rua Aurélio Dias; Quadra Especial – Bela Vista;

• Escola Mun. Olga Da Silva – Rua Santo Antônio; S/N; Bairro Altamira;

• Escola Domingo Cardoso – Rua Cristóvão Colombo; Quadra 17b; Habitar Feliz;

• Escola Dorothy Stang – AV. B. Q.277. LT 05 e 06 B. Cidade Jardim 3ª etapa;

• Escola Mun. Terezinha De Jesus – Avenida F; Q. Especial; Cidade Jardim;

• Unidade de Vigilância em Zoonoses – Rua D; 306; Cidade Nova;

• Creche Mun. Pingo De Gente – Rua Sol Poente; 478; B. Da Paz;

• Escola Mun. Machado De Assis – Rua Afonso Arino; N 378; B. Da Paz;

• Escola Mun. Faruk Salmen – Rua Paulo Afonso Qd. 35, B. Guanabara

• UBS – Guanabara – Rua Mané Garrincha Nº 69, B. Guanabara;

• Escola Mun. Nelson Mandela – Avenida Castanheiras; Q. especial; B. Tropical I;

• Creche Turma da Mônica – Avenida Liberdade, 380, B. Liberdade;

• UBS – Liberdade II – Av. Vinicius de Moraes, esquina com a Goiás, Liberdade II;

• Escola Mun. Josias Leão – Rua Vereador João Brito; Lote 18; B. Maranhão;

• Escola Mun. Fernando Pessoa – Rua 35; Quadra Especial; B. Dos Minérios

• Escola Mun. Milton Martins – Avenida Carajás; N635; Lote 04 E 05; B. Nova Carajás;

• Escola Mun. Prof. Sandra Maria Rua Central; N 123; B. Novo Brasil;

• Escola Mun. Novo Horizonte – Avenida Jardim Canadá; B. Novo Horizonte ;

• Escola Paulo Freire – Rua Porto Velho, QD, Quadra Especial, Palmares – I;

• Escola Crescendo na Prática Av. Quilombo dos Palmares, Palmares II;

• Escola Mun. João Prudêncio De Brito Rua C; Com Rua 01; Quadra Especial; B. Primavera;

• Escola Mun. Paulo Fonteles – Rua Rio de Janeiro, B. Rio Verde;

• Escola Mun. Eurides Santana – Rua Jk; Quadra Especial; B. Rio Verde;

• Escola Mun. Cecília Meireles – Rua L; Quadra Especial; B. União;

• Escola Mun. Eunice Moreira – Rua Luanda; Quadra Especial; Vila Rica Vs10;

• Escola Mun. Mário Lago – Avenida Vs10; Bairro Califórnia Vs10;

• Escola Dona Rosa – Rua Topázio; 03; Bairro Morada Nova Vs10;

• Escola Mun. Aurino Gonçalves – Avenida Brasil; B. Parque Das Nações II.

ASCOM/PMP