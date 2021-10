Projeto Jovem Mulher atende jovens com cursos qualificação profissional

Iniciando com curso de depilação, o projeto Jovem Mulher foi lançado pelas secretarias de Juventude (Sejuv) e Mulher (Semmu) no último dia 14. A qualificação vai beneficia 100 jovens, divididos em quatro turmas em dois turnos. As aulas são realizadas na Casa da Mulher, no bairro Cidade Nova. Parte das vagas ofertadas para o curso são destinadas as jovens filhas das mulheres atendidas na rede de apoio à mulher do município.

“Nosso objetivo é justamente qualificar e preparar a juventude para o mercado de trabalho, criando e mostrando que existem novas alternativas na cidade que mais emprega no Brasil”, destacou o secretário de Juventude Yuri Sobieski.

“Nós já temos esse atendimento com as mulheres assistidas pela rede e hoje estamos nessa parceria com a Secretaria da Juventude para atender as filhas delas, as jovens 15 a 29 anos. Estamos trazendo qualificação para que essas mulheres possam alcançar um futuro melhor, juntamente com as mães”, destacou a secretária adjunta da Mulher, Geisiane Soares.

Entre as jovens que se inscreveram no curso está a moradora do bairro Da Paz, Ana Carolina Santos. “É uma oportunidade muito boa. Sempre surge a gente tem que agarrar com as duas mãos. Espero me profissionalizar na área e atuar no mercado de trabalho. Vai ser algo muito ganhar uma renda extra”, declarou a participante.

E dando continuidade aos projetos para a juventude, a Sejuv vai realizar em novembro a primeira Feira de Profissões, um grande evento onde jovens terão oportunidade de entender e tirar dúvidas sobre diversas profissões. E ainda o Qualificampo, projeto para a juventude camponesa.

