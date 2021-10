Por unanimidade vereador Aurélio Goiano tem mandato cassado

Durante a manhã de hoje (21) de setembro, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, realizaram a votação para a cassação do mandato do vereador de Parauapebas, Aurélio Goiano.

Durante a sessão algumas discussões foram registradas e precisaram ser contidas pela guarda, muitas pessoas com ânimos exaltados, um clima bastante pesado durante toda a votação, que durou aproximadamente 6h.

A acusação para a cassação do mandato do vereador são as seguintes:

• Da invasão do Hospital Geral de Parauapebas – HGP;

• Da convocação para fechamento da portaria da Vale, da cidade, da prefeitura e da incitação à invasão da residência do prefeito pelo vereador Aurélio Goiano em resposta ao Decreto Municipal nº 1087/2021, que estabeleceu lockdown;

• Da ameaça de morte por esfaqueamento ao servidor público João Sérgio Leite Giroux.