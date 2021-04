Vacinação de idosos de 60 a 64 anos começa hoje

A Prefeitura de Parauapebas inicia nesta quinta-feira (22), o agendamento para a vacinação contra a Covid-19. Desta vez, o cronograma inclui pessoas entre 60 a 64 anos, que vão receber a dose do imunizante durante ação ampliada que vai acontecer no fim de semana, 24 e 25 de abril (sábado e domingo).

Pessoas que pertencem a este público-alvo já podem realizar o agendamento em uma unidade básica de saúde (UBS) mais próxima de sua residência, a aplicação das doses será realizada durante o final de semana de acordo com o agendamento prévio.

Agendamento

A realização do agendamento é indicada para agilizar o atendimento nos locais de vacinação, a fim de evitar aglomerações no momento de aplicação das vacinas. Para realizar o agendamento, os idosos ou seu familiar devem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS), mais próxima de sua residência, munidos dos documentos pessoais, cartão do Sus e informar se está acamado ou se tem alguma comorbidade (Se for necessário realizar o atendimento residencial), nos horários de 7h às 17h ou através de um agente comunitário de saúde.

ASCOM/PMP