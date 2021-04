filho mata mãe a marteladas segundo ele sob o comando de ´vozes´

Uma mulher de 41 anos foi morta pelo próprio filho a golpes de facas e martelo na madrugada de quarta-feira (21). O crime ocorreu na cidade de Posse, no nordeste de GO. O acusado, que tem 21 anos, foi preso em flagrante e, ao delegado que preside o caso, alegou ter ouvido vozes que o ordenaram a cometer o crime.

Marinalva de Jesus era missionária de igreja evangélica e foi morta diante do filho caçula, de apenas 6 anos. A polícia foi acionada por uma vizinha, que ouviu os gritos de Marinalva. Ao chegar no local, os policiais encontraram o acusado em um quarto da residência, e o corpo da mãe em outro cômodo da casa.

A cena impressionou pela brutalidade com que o crime foi cometido. De acordo com o IML, foram constatadas diversas fraturas, escoriações e esmagamentos no corpo de Marinalva. Diante da presença dos policiais, o rapaz não resistiu à prisão.

Ao delegado Humberto Soares, ele se declarou arrependido, mas, disse também que foi tomado por um sentimento incontrolável de raiva e que não era a primeira vez que isso acontecia. Em situações anteriores, ele já teria sentido vontade de matar, mas, que desta vez o sentimento foi mais forte.

O caso está sendo tratado pela Polícia Civil como homicídio qualificado por motivo fútil, sem possibilidade de defesa pela vítima. Se condenado, o rapaz pode pegar até 30 anos de prisão.

Portal Metrópoles