Vacinação para todos os públicos a partir de 12 anos

Com o objetivo de concluir mais uma etapa da campanha de vacinação, a Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizará nesta segunda-feira, 13, de 16h às 21h, na escola Chico Mendes e na Unidade Básica de Saúde VS-10, a vacinação para 1ª dose para pessoas com idade a partir de 12 anos.

O secretário municipal de Saúde, Gilberto Laranjeiras, destaca o avanço da campanha no município de Parauapebas. “O governo do nosso prefeito, Darci Lermen, não tem medido esforços para conter este mal em nosso município. Prova disso são os mutirões que estamos realizando constantemente para atingir cada vez mais o maior número da população. Neste último sábado, 11, foram realizadas mais de 7.332 aplicações de doses da vacina no público em geral, para pessoas que buscavam a segunda dose que estavam aprazados no período de 11 e 12 de setembro, isso é o compromisso da nossa gestão”.

A ação ocorreu de 9h às 17h, nas escolas Dorothy Stang, no bairro Cidade Jardim, e Chico Mendes, no bairro Cidade Nova e também nas Unidades Básicas de Saúde VS-10 e Tropical. A população que reside na zona rural também recebeu a segunda dose do imunizante, nas unidades básicas de saúde Palmares Sul, Palmares 2, Cedere, Paulo Fonteles e Vila Sanção.

2ª dose para pessoas aprazadas para os dias 13 a 17 de setembro

Nesta segunda-feira (13), na Escola Chico Mendes, no horário de 9h às 14h, continuará tendo vacinação de segunda dose, para população em geral que esteja aprazada no período de 13 a 17 de setembro.

