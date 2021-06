Vale segue com inscrições para Programa de Estágio

No Pará são 129 vagas para os municípios de Belém, Marabá, Canaã dos Carajás, Parauapebas e Ourilândia do Norte

Pará, 16 de junho de 2021 – Seguem abertas, até 5 de julho, as inscrições para o Programa de Estágio 2021 da Vale no site www.vale.com/estagio. No Pará, são 129 vagas para os municípios de Belém, Marabá, Canaã dos Carajás, Parauapebas e Ourilândia do Norte. Podem se candidatar ao processo seletivo pessoas que estejam cursando o Ensino Superior em diversas áreas do conhecimento como Engenharias, Geologia, Administração, Comunicação, Psicologia, Direito e Economia, entre outros. Os candidatos só poderão se inscrever para vagas no estado onde residem, mesmo em locais em que o trabalho seja 100% remoto, e devem ter disponibilidade para trabalhar pelo período de até 6h.

Durante o programa, que pode durar até dois anos, os estagiários terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia da profissão por meio de mentorias de carreira, acesso a uma trilha exclusiva de desenvolvimento em temas relevantes, além de experiências práticas na rotina e em projetos da empresa. O estágio possibilita, ainda, que o estudante desenvolva e aprimore habilidades teóricas e comportamentais que serão fundamentais durante sua jornada profissional.

Alice Santos, 24 anos, cursa o 7º semestre de Logística na Uninter e ingressou na equipe de supervisão de Operações de Transportes Rodoviários de Peças e Materiais em Carajás, município de Parauapebas, em dezembro de 2020. Ela destaca o aprendizado e os desafios de iniciar o estágio na pandemia. “A rotina do home office durante a pandemia tem sido desafiadora, mas tem agregado valor para meu conhecimento não só profissional, mas pessoal. A Vale literalmente é uma escola e fico muito feliz pela oportunidade. Tenho aprendido muito aqui e com a minha equipe, que me orienta e me ajuda bastante. Aprendi muita coisa sobre os processos logísticos, tipos de transporte e cargas. Estou conhecendo mais de perto e, sinceramente, não imaginava a dimensão desse trabalho. Tenho contato com pessoas de todos os lugares”, destaca.