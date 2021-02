Vale: último dia para se inscrever no Programa MINE 2.0, que busca construir a mineração do futuro por meio da inovação aberta

Segunda edição da iniciativa é realizada em conjunto com MIT Professional Education, MIT Environmental Solutions Initiative, SENAI CIMATEC e The Bakery; serão oferecidas 30 vagas

A Vale, em colaboração com MIT Professional Education, MIT Environmental Solutions Initiative, o SENAI CIMATEC e a consultoria de inovação corporativa The Bakery, está oferecendo a 30 profissionais a possibilidade de, por meio da inovação aberta, ajudar a construir o futuro da mineração – mais seguro, sustentável e eficiente. As inscrições para o Programa MINE 2.0 se encerram hoje, 24/2, pelo site vale.com/mine .

O Programa MINE (Mining Innovation for a New Environment) 2.0 busca solucionar problemas estratégicos da Vale, desenvolver pessoas e gerar impacto positivo para a sociedade. Durante nove meses, de abril a dezembro, os participantes desenvolverão soluções para resolver dez desafios reais da empresa nos temas de descarbonização, economia circular, e saúde e segurança.

“O Programa MINE 2.0 foi idealizado com a função de repensar a forma como trabalhamos, aliando talento, tecnologia e conhecimento para solucionar os maiores desafios da mineração”, conta Alexandre Salomão, gerente do PowerShift, programa de descarbonização na Vale que tem como objetivo transformar a matriz energética da empresa por meio de fontes renováveis e limpas.

Os temas foram escolhidos por sua importância estratégica para a Vale, que tem a ambição de ser reconhecida como referência em segurança e líder na mineração de baixo carbono, além de buscar a criação e geração de valor compartilhado. Promover o desenvolvimento nesses campos de atuação também têm o potencial de gerar impacto positivo para a sociedade, já que são relevantes para todos e não só para a empresa.

“Nosso objetivo é convidar o público externo para contribuir na superação de obstáculos mundiais, formando agentes de mudança capazes de nos ajudar a construir a mineração do futuro”, explica Marcos Calderon, da equipe de Inovação Aberta da Vale.

A Vale é responsável pela seleção dos desafios, a mentoria e acompanhamento técnico das soluções propostas, a abertura de suas operações para a colaboração de participantes externos e o financiamento das bolsas de estudo. Os professores e pesquisadores do Massachussetts Institute of Techonology (MIT) desenharam e desenvolveram o conteúdo do programa. O SENAI CIMATEC apoiará e oferecerá tutoria aos participantes e a The Bakery será responsável por acelerar os desafios.

“Estamos atuando no MINE 2.0 com algumas das instituições mais inovadoras do mercado, como parte de nosso objetivo de nos tornar uma empresa mais ágil, digital e colaborativa”, afirma Gustavo Roque, Gerente de Gestão de Inovação em Ferrosos.

Para participar do programa é preciso ter mindset ágil e empreendedor, conhecimento técnico na área do desafio, inglês fluente e curso superior completo. Buscam-se pessoas inovadoras, que saibam trabalhar de maneira colaborativa para a solução de problemas a partir de novas ideias e abordagens. O participante não pode ter vínculo empregatício no ato da assinatura do contrato, já que ele receberá uma bolsa para ter dedicação exclusiva.

A primeira edição do Programa MINE foi realizada de novembro de 2019 a junho de 2020. Foram solucionados dez desafios nos temas de transformação digital e descarbonização. As soluções que se mostrarem viáveis na segunda edição podem vir a ser implantadas nas operações da Vale.

Serviço

Programa MINE 2.0

Inscrições até hoje, 24/2

Acesse vale.com/mine

Sobre a Vale

A Vale é uma mineradora global que tem como missão transformar recursos naturais em prosperidade e desenvolvimento sustentável. Uma das maiores produtoras mundiais de minério de ferro e níquel, tem sede no Rio de Janeiro e está presente em cinco continentes. Opera sistemas logísticos integrados, com cerca de 2 mil quilômetros de ferrovias, terminais marítimos e 10 portos, entre Brasil, Indonésia, Malásia e Omã.

A Vale trabalha para ser reconhecida como uma das mineradoras mais seguras do mundo e está comprometida com os mais altos níveis de governança, buscando ampliar o engajamento com os acionistas e demais stakeholders e investindo na mitigação dos efeitos de suas atividades. Recentemente, a Vale anunciou investimento de ao menos US$ 2 bilhões para reduzir em 33% suas emissões absolutas diretas e indiretas até 2030, com base nas premissas do Acordo de Paris, além da intenção de tornar-se carbono neutra em 2050.

Sobre o MIT Professional Education

O MIT Professional Education (fundado em 1949) é o braço de educação continuada do Massachusetts Institute of Technology (criado em 1861) localizado em Cambridge, Massachusetts, EUA. Oferece programas profissionais envolventes, multilíngues, colaborativos, voltados para o mercado e livres para profissionais e organizações globais, apoiando a missão do MIT.

A missão do MIT é promover o conhecimento e educar os alunos em ciência, tecnologia e outras áreas de bolsa de estudos que servirão melhor à nação e ao mundo no século 21. O Instituto está comprometido em gerar, disseminar e preservar conhecimento e trabalhar com outras pessoas para fazer com que esse conhecimento seja compatível com os grandes desafios do mundo. O MIT se dedica a fornecer a seus alunos uma educação que combina o estudo acadêmico rigoroso e a empolgação da descoberta com o apoio e o estímulo intelectual de uma comunidade de aprendizagem diversificada. Eles procuram desenvolver em cada membro da comunidade do MIT a habilidade e a paixão para trabalhar com sabedoria, criatividade e eficácia para o aprimoramento da humanidade.

Sobre o MIT Environmental Solutions Initiative

Fundada em 2014, a Environmental Solutions Initiative é o esforço institucional do MIT para mobilizar a substancial capacidade científica, de engenharia, política e design de nossa comunidade para contribuir com o endereçamento das mudanças climáticas e de outros desafios ambientais de importância global. Eles promovem pesquisas, educação, eventos e colaborações multidisciplinares para ajudar a mover a sociedade em direção a um futuro ambiental e socialmente sustentável.

Sobre o SENAI CIMATEC

O Campus Integrado de Manufatura e Tecnologias SENAI CIMATEC é um dos mais avançados centros de educação, tecnologia e inovação do Brasil. A instituição surgiu com o objetivo de alavancar o desenvolvimento da indústria, rumo a um futuro sustentável.

O SENAI CIMATEC é referência em Tecnologia e Inovação no país e integra, de forma sinérgica, Centro Tecnológico, Centro Universitário e Escola Técnica para atender às demandas da indústria e de empresas. Com vasta experiência na execução de projetos de diferentes complexidades, a instituição se destaca na realização de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I). Em parceria com organizações nacionais e internacionais, soma mais de R$ 180 milhões em recursos de projetos e elevados indicadores de propriedade intelectual, tendo mais de 60 patentes registradas.

Sobre The Bakery

A The Bakery é uma empresa global de inovação corporativa, que atua com uma rede de dezenas de milhares de soluções em mais de 30 países. Considerada a primeira aceleradora de inovação corporativa do mundo, foi fundada em 2012 pelos empreendedores e investidores ingleses Andrew Humphries e Tom Salmon, e trazida para o Brasil em 2017 pelos sócios Felipe Novaes e Marcone Siqueira. Com foco em inovação aberta, a consultoria ajuda corporações a inovarem de maneira rápida e eficiente, identificando desafios e oportunidades, testando e implementando soluções criadas por startups do mundo inteiro. Com escritórios em 5 países e clientes em 16, atende grandes companhias no Brasil, como a Vale.

