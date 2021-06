Vazam fotos sensuais que serial killer Lázaro usava para atrair vítimas

O psicopata posava nu e tentava angariar, pelas redes sociais, possíveis casos amorosos

Lázaro Barbosa de Sousa, 33 anos, acusado de cometer uma chacina no Incra 9 (Ceilândia) na semana passada e diversos outros crimes desde então, também fazia fotos sensuais para enganar possíveis vítimas nas redes sociais.

Imagens vazadas mostram a tática. O psicopata posava nu e tentava angariar, pelas redes sociais, possíveis casos amorosos que, provavelmente, poderiam também resultar em tragédia.

Força Nacional

A Força Nacional vai reforçar buscas por Lázaro Barbosa em Cocalzinho de Goiás, segundo o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda. Composta por policiais militares, civis, bombeiros militares e peritos dos estados e do Distrito Federal, a força atua na preservação da ordem pública, segurança das pessoas e patrimônio, além de calamidades.

Uso de drones

A polícia usa drones que detectam calor para tentar encontrar Lázaro, principalmente durante a noite. Cães e helicópteros também ajudam na na busca. Trinta e quatro propriedades rurais em Goiás estão ocupadas pelas forças de segurança para evitar ação do suspeito.

Fuga alucinante

Na noite de segunda-feira (15), Lázaro tentou invadir uma chácara em Edilândia-GO, trocou tiros com um caseiro e conseguiu fugir. A vítima relatou aos policiais que revidou quando o fugitivo deu o primeiro disparo.

O caseiro relata ainda que ouviu uma espécie de gemido e que Lázaro disse: “Você me acertou, mas eu vou te matar”. Em seguida, o criminoso fugiu novamente e não se tem mais informações desde então.

Polícias civil e militar do DF e de Goiás estão nas buscas, além da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. São mais de 200 policiais empenhados na operação. Na segunda (15), o secretário de Segurança do Goiás, Rodney Miranda, se deslocou para a região. As informações são do Jornal de Brasília.

fonte:meionorte.com