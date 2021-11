Vereador Braz solicita padronização de calçadas no Bairro Liberdade II

Foi por meio da Indicação nº 701/2021 que o vereador Ivanaldo Braz (PDT) solicitou a padronização das calçadas da Rua Rogério Cardoso, no Bairro Liberdade II, a começar pela Rua Vinícius de Moraes até a Escola Municipal de Ensino Fundamental Elizaldo Ribeiro.

Na proposição, o vereador informa que a solicitação visa atender a um pedido da Associação dos Moradores em Ação Liberdade I e II, feito pelo presidente da entidade, Cláudio Lima.

Além da padronização das calçadas, Braz pediu ainda o reparo preventivo nos taludes das proximidades da escola mencionada, pois já ocorreram três desmoronamentos e há um fluxo muito grande de alunos na região, podendo acontecer desastres com vítimas.

“Cabe explicar ainda que a rua citada é muito estreita e as calçadas são altas e após o retorno das aulas presenciais o fluxo de alunos na localidade aumentou, fazendo com que os alunos adentrem as ruas, provocando acidentes. Destaca-se que os buracos e os desníveis das calçadas estão entre os principais obstáculos encontrados para quem busca um caminhar seguro”, ressaltou.

Braz enfatizou também que as solicitações precisam ser atendidas com urgência, pois o risco de acidentes é iminente, tendo em vista que o período chuvoso já iniciou.

A Indicação nº 701/2021 foi aprovada na sessão da Câmara Municipal de Parauapebas desta terça-feira (9) e enviada para análise do prefeito Darci Lermen e dos secretários municipais de Governo, Keniston Braga, e de Obras, Wanterlor Bandeira.

ASCOM/CMP