Viagens do Trem de Passageiros suspensas hoje (15) e amanhã (16)

As viagens do Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Carajás estão suspensas hoje (15) e amanhã (16) devido às fortes chuvas, que provocaram movimentação de terra próximo à ferrovia, na altura do município de Bom Jesus das Selvas, no Maranhão. A suspensão da circulação foi decidida por precaução e segurança.

Os passageiros que adquiriram passagem para hoje e amanhã, devem entrar em contato com o Alô Ferrovias (0800 285 7000) para mais informações sobre procedimentos de reembolso e/ou remarcação de passagens.

