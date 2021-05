Vídeo: Alto Bonito crianças se arriscam para pegar pipa no alto dos prédios

Em um vídeo que foi gravado no Alto Bonito mostra crianças correndo encima dos prédios atrás de pipas, um verdadeiro risco já que é bastante comum acontecer acidentes quando se fala desse assunto.

Na corrida para saber quem consegue pegar a pipa vale tudo, com certeza você já deve ter visto alguma criança que sofreu algum tipo de acidente envolvendo carros ou motocicletas.

Um verdadeiro risco para essas crianças que tentam pegar essas pipas no alto dos prédios um pequeno deslize pode ser fatal e acabar em tragédia.

O Arthur Miguel dos Santos, 11 anos de idade, morador do bairro Novo Horizonte conversou com nossa equipe e disse ser bastante comum acidentes quando se trata de pegar pipa, ele disse já ter cortou o pé com caco de vidro, ele só percebeu que tinha cortado o pé quando seus amigos viram o sangue e avisaram para ele.

Ele nos contou também que um outro amiguinho sofreu um acidente bem mais grave, um carro bateu em seu colega João Vitor de 10 anos precisou ser levado ao hospital, e chegou até mesmo a quebrar o braço.

Géssica Portácio/Da redação

Imagens:ParauapebasRota190Urgente