Idoso de 71 anos é preso após tentar entrar em motel com criança de 11

Uma jovem de 18 anos estava junto do idoso no veículo e também foi detida

O crime aconteceu em Serra, no Espírito Santos, quando o homem tentou entrar no motel, mas acabou sendo impedido por uma das atendentes, que viu a criança de 11 anos dentro do veículo. O idoso chegou a dar ré para sair com o carro, mas foi impedido por policiais que já tinham recebido a denúncia.

Aos policiais, o homem disse que tinha combinado com apenas a jovem maior de idade, mas segundo o Conselho Tutelar de Serra, ele também tinha a intenção de ter relações sexuais com a menina de 11 anos, segundo informações do site Folha de Vitória.

Ainda segundo o Conselho Tutelar, as duas menores estavam com a mãe em uma praça, quando se perderam e ficaram na companhia da jovem de 18 anos, que seria uma conhecida da família, e depois foram levadas até o motel.

A PMES levou as crianças para a delegacia e entregou as duas à mãe. Já o idoso foi autuado por tentativa de estupro de vulnerável. A jovem de 18 anos foi autuada por submeter criança à exploração sexual.

