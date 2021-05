Vídeo: Homem pede para PCC matar Silas Malafaia e Marco Feliciano queimado

Um homem não identificado, acusou sem nenhum fundamento pastores e evangélicos de serem os culpados por delatar o tráfico nas comunidades do Rio de Janeiro, e também os responsáveis pela chacina recente de Jacarezinho.

O vídeo que está circulando pelas redes é de um perfil não identificado que aparece visivelmente zangado com a atuação dos religiosos nas favelas.

Além disso, ele culpou os pastores que apoiam Bolsonaro de serem os mandantes da chacina de matou 27 traficantes na favela carioca.

Ele afirmou que essas “desgraças” [pastores e evangélicos] devem ser extintas do Brasil, pois está acabando com a vida do povo.

“Tá mandando matar os ‘favelado’, os ‘índio’. Esses ‘cara’ não ‘vale’ nada. Tem que morrer queimado essa desgraça”, afirmou o homem aparentemente sem saber o que estava falando.

