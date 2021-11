Vídeo: Assaltantes são capturados por população no Bairro Primavera

Populares, no Bairro Primavera, apreenderam e amarraram dois jovens na manhã desta terça-feira (16) acusados de terem furtado uma motocicleta e terem assaltado uma frutaria na Rua 10, Bairro União, em Parauapebas.

Guardas Municipais que faziam a segurança do patrimônio no Hospital Municipal de Parauapebas (HMP) foram acionados para irem à Rua Belém, atrás do HMP. Lá, eles flagraram Willer Batista Ferreira Junior, 22 anos e, Luis Carlos Silva Assunção, 18 anos, amarrados e cercados pelos populares.

Os GMs conversaram com a população e pediram que tomassem conta da situação. Os assaltantes foram desamarrados, algemados e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, junto a um simulacro de pistola, a moto Bros de cor preta furtada e um celular, este último, da frutaria do Bairro União.

Vídeos da ação criminosa da dupla também foram entregues para a Polícia Civil.

Os assaltos

Os criminosos furtaram a motocicleta no Bairro União. De lá, eles se direcionaram até a frutaria na Rua 10, onde furtaram um aparelho celular de um adolescente e depois seguiram para o Bairro Primavera.

Eles foram seguidos até o Primavera, onde homens perceberam que os criminosos abandonaram a moto furtada na Rua Quatro, próximo ao antigo Abrigo Esperança. Exatamente na Rua Belém, os larápios foram agarrados pela população.

