Vídeo: Assassinato em Palmares Sul

No início da noite da última terça-feira (16), por volta das 21horas no Bairro Palmares Sul, zona rural de Parauapebas um jovem por nome de Wanderson do Perpétuo Socorro Silva, 20 anos foi surpreendido por dois elementos em uma motocicleta amarela.

O jovem percebeu a presença dos dois homens tarde demais, vários disparos atingiram Wanderson Silva, que ao perceber o que estava acontecendo, tentou fugir da presença dos seus algozes, algumas imagens do jovem ainda com vida foram feitas por populares.

Ainda com vida porem completamente encharcado com seu próprio sangue o rapaz senta no meio fio e uma mulher grita ao seu lado pedindo por socorro. Algum tempo depois o SAMU chega até o local e encontra Wanderson já sem vida.

A polícia ainda tem poucas informações sobre o caso, um inquérito foi instaurado para investigar o caso.

Reprodução: Redes Sociais

Com informações: Papo Carajás