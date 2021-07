Vídeo: crime ambiental? Rio Parauapebas está sendo tomado por intensa lama

O Rio Parauapebas é responsável pelo abastecimento de água em toda Capital do Minério e sua importância é destacada no hino da própria cidade. Tal situação deve sim preocupar população e autoridades municipais.

Parauapebas precisa saber de onde está vindo tanta lama. Algumas pessoas já arriscam dizer que tal situação é em decorrência das atividades de mineração ilegal ou de garimpos clandestinos.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) ficou de se posicionar sobre a situação e de tomar medidas mais enérgicas para barrar o crime ambiental contra o Rio Parauapebas.

Nesta semana, vídeos filmados por pescadores foram espalhados pelas redes sociais. Um deles foi registrado pelo funcionário Vale e pioneiro de Parauapebas, Maurício Rodrigues, também conhecido como “Bolota”.

“Sempre nas minhas folgas costumo pescar no Rio Parauapebas e às vezes trago até minha filha. Nesta semana, fiquei horrorizado ao ver o rio tomado por tanta lama, além de ser um absurdo, é preocupante para a cidade, pois sabemos da importância do rio. Não se trata apenas de estar afetando a nossa pescaria, tem gente que come daqui, que faz do Parauapebas o seu meio de sobrevivência. O abastecimento hídrico da cidade também sai daqui. Então, é com urgência que autoridades devem tomar uma decisão enérgica contra os responsáveis por este crime ambiental”, finalizou Bolota.

Por Papo Carajás