Vídeo: homem observa cachorra para depois atropelar o animal propositalmente em Curionópolis

Nas imagens é possível ver que o homem passa mais de três minutos analisando o animal antes de cometer o crime

Na tarde de ontem, 27, um homem que ainda não foi identificado atropelou propositalmente uma cadela que estava no meio da rua. O que chama a atenção é que o condutor do veículo permanece com o carro parado por vários minutos analisando o comportamento da cachorra, até decidir passar por cima dela. O caso aconteceu em Curionopolis, sudeste paraense.

De acordo com o tutor da cachorra, que se chamava Suzy, ela completaria 13 anos em setembro. O dono, Adenilson Frades explicou que Suzy não fazia as necessidades no imóvel, portanto ele a soltava diariamente durante 20 minutos. Adenilson afirma que nunca houve preocupação porque a rua, que fica no bairro Jardim Panorama, praticamente não possui movimento.

Quando foi procurar a cachorra de volta já a encontrou o animal morto. No vídeo gravado de uma câmera de segurança é possível notar que o condutor do veículo passa cerca de três minutos apenas olhando a cachorra, para em seguida dar ré no carro, ajustar e passar por cima do animal.

A Polícia Militar foi acionada para fazer buscas pelo carro, mas até agora não houve sucesso. O boletim de ocorrências foi registrado na Delegacia de Polícia Civil. O caso deixou a família e vizinhos revoltados e vai seguir sob investigações.

Roma News