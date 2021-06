Vs-45 ponte construída em 30 dias

Inauguração de ponde na Vs-45 divisa do município de Curionópolis com Canaã dos Carajás, a inauguração aconteceu no fim de semana e contou com a presença da prefeita Josemira Gadelha, a ponde de concreto foi construída com recursos próprios da Secretaria Municipal de Obras e levou 30 dias para ficar pronta.

Em homenagem a um dos pioneiros da cidade a ponte leva o nome de Sr. Onésio. A prefeita de Canaã, Josemira Gadelha destacou, ao participar do evento, o compromisso de fortalecer a infraestrutura no campo para os produtores rurais. “É Canaã avançando cada vez mais, na cidade e no campo”.