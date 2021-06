Você morador de Eldorado do Carajás está sendo convidado para uma reunião onde poderá colaborar para o desenvolvimento do município, nada melhor do que os próprios moradores para falar das suas dificuldades diárias para que a prefeitura possa assim elabora os melhores projetos baseando-se nas dificuldades dos moradores da cidade e do campo, confira as datas das reuniões e não faltem, contribua com sua ideia.