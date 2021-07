Vídeo: marido “ensina” esposa a bater na amante

Curiosamente – mas não surpreendentemente – nada aconteceu com o traidor, que orientou a esposa a bater na amante.

Relacionamentos extraconjugais são até comuns, como se sabe. Seja uma “escapada” ou “erro” até mesmo relacionamentos mais duradouros, as traições parecem ser consideradas problemas apenas quando são descobertas.

Nos últimos dias, viralizou um vídeo que mostra o momento em que duas mulheres se agridem no meio da rua, enquanto um homem que seria marido de uma delas filma tudo e dá “dicas” de como os golpes devem ocorrer. Curiosamente, a vítima das agressões seria sua amante. O caso teria ocorrido aconteceu no Rio de Janeiro.

A confusão é grande. Segundo o portal CM7, a mulher de cinza seria a amante e o caso havia sido descoberto pela esposa. Mesmo assim, a amante continuou espalhando que estava ficando com o homem e a mulher traída se revoltou.

Antes da “baixaria”, o homem levou a esposa até a casa da amante para elas brigarem. “Resolve aí agora”, diz o homem pedindo para a esposa passar a limpo as fofocas da amante, mas a situação sai do controle e as mulheres saem aos socos e pontapés. Ele chega a “orientar” a esposa: “Dá na cara dela, mete o soco, dá joelhada”.

AS IMAGENS SÃO FORTES! ASSISTA:

Curiosamente, nada aconteceu com o traidor…

Dol.com